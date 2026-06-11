中共以「長臂管轄」到台灣出版界 陸委會籲國人從富察案中有所警醒

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會表示，政府對富察的案子及他的近況都有掌握，但因為要尊重家屬的意見，所以不會對此案進行說明。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 八旗文化總編輯富察遭中共以「煽動分裂國家罪」判刑3年，上個月出獄後因仍有1年的附加刑，遭中共限制出境，無法返台。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會表示，政府對富察的案子及他的近況都有掌握，但因為要尊重家屬的意見，所以不會對此案進行說明。不過，所有國人都要從富察案中有所警醒，在中共以「長臂管轄」到台灣的出版界，因此可見，在中共的統治下，不會有自由的空間。

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但梁文傑也強調，富察做為台灣一位出版社的總編輯，出版的書只在台灣，根本進不了中國，只因中共官方覺得這些書涉有什麼顛覆國家、煽動分裂情緒，所以「長臂管轄」到台灣的出版界，這是相當惡劣的。因此，國人都要從富察案中有所警醒，不要以為在中共的統治下，會有任何出版自由、言論自由的空間。

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