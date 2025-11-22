中共低級紅！黨媒稱工人反高市早苗自願加班

▲中共黨媒《光明日報》頭版刊出評論〈傾心盡力，為我可愛的祖國〉，內文稱工人為回擊日本首相高市早苗，自願無償加班，遭自家網友嗆到刪文。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 中國政府各部門及各大官媒，近期連日批評日本首相高市早苗「台灣有事」說，國內網友也一片叫好。不過中共黨媒《光明日報》21日在頭版刊出評論文章「傾盡心力，為我可愛的祖國」，內文聲稱有工人為了回擊高市早苗的挑釁，自願無償加五個班。離譜內容連自家小粉紅都看不下去，砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，這篇翻車文章也隨即遭下架。

中共黨媒《光明日報》21日在頭版「光明時評」欄位，刊登該報副總編輯陳品高署名的評論文章，題為「傾心盡力，為我可愛的祖國」。

廣告 廣告

文章聲稱，高市早苗那番挑釁言辭，不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，也催化成大家幹好工作、報效國家的動力。愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦。

而文中還宣稱有網友說，「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班」。文末則喊話，高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影。

這篇意義不明、似乎是為激發中國人民反日情緒的評論文章，在微博、百度等評論區大翻車，自家網友連連砲轟：這篇文章把無償加班包裝成愛國反擊，這種表演式愛國是「低級紅，高級黑」、「仿佛讓人一下回到了幾十年前」，嘲諷「古墓話術，版本太老了」。許多網友也說，中國勞動法明確禁止無償加班，每月加5個班等於40小時，也超過36小時的法定上限，狂嗆光明日報違法。

這篇文章昨在中國社群瘋傳，還一度登上微博熱搜，但輿論翻車之後相關圖文都被刪除、下架。不過光明日報官網仍保留這篇評論，有網友秀出買回來的報紙，笑稱「奇文留作紀念」。

事實上，光明日報評論部副主任董郁玉2022年曾在北京與一名日本外交官共進午餐時遭刑拘，隔年被控涉犯間諜罪、2024年一審被判七年，二審上訴遭駁回定讞。

許多網友也嘲諷，「不愧是出過日本間諜的報社」、「絕對是故意的，性質如同投敵叛變」、「國安局查一下是不是日本間諜」。

▲中共黨媒《光明日報》頭版刊出評論〈傾心盡力，為我可愛的祖國〉，內文稱工人為回擊日本首相高市早苗，自願無償加班，遭自家網友嗆到刪文。（圖／翻攝自微博）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國狠批日本！分析指「國際社會沉默是金」對高市早苗有利

與中國開戰「日本必敗無疑」早稻田學者曝中日緊張唯一解方

中國人喊「去日本是賣國賊」郵輪改停韓國港口 韓觀光股大漲