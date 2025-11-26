中共何時武力犯台？ 國安局長蔡明彥曾這麼說

總統賴清德今（26）日表示，北京當局正以2027年完成武統台灣為目標。國安局長蔡明彥曾於2023年表示，2027年是中共對內要求在該年建立起武力侵台能力，不代表馬上就有辦法執行。美國前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也曾表示，具備攻台能力不等於已決定對台動武，台灣衝突既不是迫在眉睫也不是不可避免的！

《華盛頓郵報》於今（26）日刊登總統賴清德投書，強調將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算。賴清德今（26）日也召開記者會示警，北京當局正以2027年完成武統台灣為目標。

不過，根據2023年7月5日《風傳媒》的報導，國安局長蔡明彥當時接受訪問時表示，目前中共醞釀的是恫嚇，不是侵略，台灣並沒有兵凶戰危，因為中共的能力還不夠。

蔡明彥當時指出，戰爭與和平有主客觀的因素，主觀上或許認為兵凶戰危，但現階段，以情報機關角度來看，中共要在台海發動戰爭「能力還不夠」，因為成本非常高。

蔡明彥當時認為，對於2027年中共武力攻台，各單位對時間表有各自的評估依據，2027年是中共對內要求在該年建立起武力侵台能力，中共建立武力犯台能力的同時，不代表馬上就有辦法執行，還有政治上的判斷。

專門研究美中台關係的美國研究亞太安全與政策的智庫「2049計劃室」研究員易思安過去出了一本書《中國入侵威脅》，新書中揭露，中國已擬訂一份2020年攻台的秘密計劃。但他於2017年10月受訪澄清，從來沒有說過中國2020年會攻打台灣，強調台灣是安全的。

根據《自由時報》2023年1月28日報導，美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）指揮官米尼漢上將（Gen. Michael A. Minihan）曾表示，台灣和美國在2024年舉行總統大選，中國大陸會趁機武力犯台，美國可能在2025年與中國大陸開戰。

根據《壹蘋新聞網》2023年2月7日報導引述「國防新聞」（Defense News）的Podcast節目《早起鳥簡報》（Early Bird Brief）專訪，美國國防政策次長卡爾（Colin Kahl）受訪時回應，「我沒看到任何跡象顯示這種事會在未來2年發生。」

至於2027年武統的說法，《香港01》2023年6月3日曾報導，美國前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天在香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）發言時認為，共軍在2027年前具備攻台能力，這不等於已決定對台動武。

奧斯汀認為，台灣衝突既不是迫在眉睫也不是不可避免的，目前的威懾力是強。美國堅定維護台海現狀，反對任何一方單方面做出改變。

