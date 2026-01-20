中共來硬的，高市早苗：將與志同道合國家一起對抗施壓。圖／首相官邸X

中國近期頻頻對日本施壓，並禁止向日本出口可用於軍事用途與民間用途的物資，當中包括稀土，可能進一步影響日本製造業。對此，日本首相高市早苗在本月19日於一場座談會上強調，日本將與志同道合的國家展開合作，向中方提出交涉。

高市早苗在19日，於首相官邸和日本經濟團體聯合會（經團聯）會長筒井義信等人舉行座談會。據《法廣》報導，高市強調，在地緣政治風險不斷上升的狀況下，為了構建具有韌性的供應鏈，除了加快培育替代性供應來源，也將推進更靈活、更多元的採購管道，並將與志同道合的國家合作，推動向中國方面提出交涉和要求。另外，高市也懇請產業界，避免重要物資過度依賴特定國家，透過採購來源多元化、節約資源等作法，推進供應鏈韌性強化的相關工作。

筒井義信曾在13日的記者會上提及，中國日前宣布將強化有助於提升日本軍事和軍民兩用產品的出口管制，對此，他強烈批評稱：「此次中國的行動，明顯只針對日本，可以被視為明確的經濟脅迫行為，極其令人遺憾。」筒井也擔憂，如此一來會影響大幅度日本產業，對日本經濟造成重大衝擊。

面對中國的施壓，高市近期在政策上，也著重外交國防發展，頻頻出訪與接見各國元首。此外，高市19日宣布將在23日解散國會的演說時，也特別強調「面對世界新型挑戰、國際安全保障情勢嚴峻之際」，因此她決定賭上首相大位，讓國民重新檢視哪一黨，才有資格成為真正的執政黨。



