中共侵擾我東部海域執法 張惇涵正告：藍色海疆寸土不讓

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院秘書長張惇涵。陳祖傑攝



中國近年持續加大騷擾周邊國家的力度，我方偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港後航往我國西南海域，並沿我國限制水域線外航行。對此，行政院秘書長張惇涵今（6/10）天強調，中國無權在經濟海域干擾自由行情，不僅危害主權，也違反相關國際法，「藍色海疆，寸土不讓」。張惇涵呼籲，希望國會朝野政黨支持國軍、海巡的預算。

立法院今天審查中選會委員人事同意案，張惇涵出席前受訪，對於中國海警騷擾我東部海域，他表示，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已經對表達嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

廣告 廣告

張惇涵說，中共做法不僅危害了我國主權，也違反了相關國際法跟國際公約，我國海軍、海巡也嚴密掌握，確保國人安全，「藍色海疆，我們還是寸土不讓。」

張惇涵呼籲，這個時候剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年、過了元宵、過了清明節，下個禮拜就是端午節，此時此刻希望國人支持國軍、支持海巡，也希望立法院、朝野政黨支持國軍跟海巡的預算。

更多太報報導

性能堪比美「愛國者」？傳共軍對台前線換裝紅旗-16F飛彈

荷蘭軍艦駛入南海西沙海域 執行航行自由

共軍「聯合戰備警巡」 我監控畫面曝光