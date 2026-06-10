中共假執法真擴權 林佳龍：意欲造成「新常態」

針對中國官方啟動的「台灣東部海域專項行動」，外交部長林佳龍今天(10日)在立法院受訪表示，中共假借執法行擴張之實，這種行為不僅破壞現狀，更試圖藉此造成區域的「新常態」，因此我國將與理念相近國家一起因應，同時呼籲國際社會共同阻止中共的軍事擴張。

外交部表示，中國交通部在6日深夜宣布啟動所謂「台灣東部海域專項行動」，持續不斷以海警船舶侵擾我國東部海域，更於7日至9日間非法襲擾我國周遭海域自由航行的貨輪。外交部對於中國侵害我國主權權利、非法對相關船隻進行海上襲擾的荒誕行徑予以嚴厲譴責。

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外交部長林佳龍表示，中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域的主權或管轄權，林佳龍說：『(原音)中共的擴張已經不只是造成了破壞現狀，想要以行為造成新常態，這是一個破壞現狀的問題製造者，所以台灣也會跟理念相近的國家共同來因應。我們也呼籲國際社會能夠一起來阻止中共的軍事擴張，企圖從台海到第一島鏈甚至到太平洋第二島鏈。』

林佳龍指出，日本與菲律賓未來可能展開專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判，此事與經濟海域及漁權有關，無涉台灣的主權與管轄權，且日、菲也有知會我方，所以我方權益不會受到影響，漁民作業權益更會得到確保，林佳龍說：『(原音)我們都跟他們有保持溝通協調，所以這不只是簽有漁權的協定，日方也有先知會我方，菲律賓也表達這是首次他們跟日本在談判有關經濟海域，無涉台灣。』

至於國內輿論動態，林佳龍希望各界不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架，要避免流於中共認知作戰的操弄。

另外，對於國民黨主席鄭麗文在美國提到習近平的「善意」，林佳龍回應表示，習近平對台灣只有想要併吞的事實，應該沒有人會相信「善意」這種說法。