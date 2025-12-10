中共債務脅迫我官兵當間諜 國軍建立全軍接密資格認證機制強化保防

〔記者方瑋立／台北報導〕中共對台滲透手法無孔不入，不再只鎖定高階將領，現在連基層「宮廟」都成破口。國防部今(10)日公布中共最新滲透態樣，指出中共情報單位正利用「宮廟團體」、「黑道幫派」及「地下錢莊」作為掩護，專門鎖定財務困難的官兵；一旦官兵無力還債，就遭脅迫拍攝「宣誓效忠影片」或刺探機密抵債。

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏少將。(記者張嘉明攝)

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏少將今天在國防部記者會上表示，中共近年的滲透策略已轉向「無差別滲透」。具體手法是先透過網路借貸廣告、地下錢莊或宮廟活動接觸急需用錢的現役官兵；初期給予小額資金借貸，藉以取得個資，待官兵深陷債務需求後，便以「債務協處」及「債務脅迫」等方式，誘吸其協助發展組織或蒐集內部資訊。

簡熒宏指出，中共甚至會要求這些遭債務勒索的官兵，拍攝「宣誓效忠影片」；法律司軍法事務處處長吳純顯少將在回應媒體提問時坦言，目前的確存在拍攝效忠影片難以定罪的法律模糊地帶，但國防部已提出「陸海空軍刑法」第24條修正案，未來若有對敵為效忠表示之行為(含文字、圖畫等)，都將構成犯罪，目前該案正由行政院審查中。

國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將(記者張嘉明攝)

惟據了解，民進黨立委王定宇、林楚茵等人不同意國防部版本所設定的「致生軍事上之不利益」構成要件，且該版本說明更聲稱軍人對國家的效忠義務有「表意自由」，因此王、林等人皆分別提出對案，強調軍人對國家的忠誠義務「並無任何其他表意自由空間」，並規定凡現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫等各式方法對敵表示效忠者，最高可判7年。

另針對中共對我國軍「無所不用其極」的滲透，簡熒宏強調，除加強平時保防教育外，國軍已建立全軍「接密資格認證」機制，自今(2025)年2月起，已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍職或文職，依接密等級實施安全調查，確認無維安疑慮後才授予接密資格。

