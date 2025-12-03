中共僑社主導網站稱台荷情報交流「全曝光」 軍情局：與事實不符

中共駐匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」指稱台灣軍情局人員2025年5月赴荷蘭情報交流，「行程全遭曝光」，在台灣社群平台傳播，國防部軍情局指內容相關內容失真、且與事實不符。截自FB粉專「靠北長官」



有媒體引述歐洲網路資訊報導指稱，台灣軍情局派出6名人員前往荷蘭進行情報交流行程「全曝光」，引發各方關切，國防部軍情局今天（12/03）中午發布新聞稿指出，主導此事的「歐洲萬事達網」是由中共的匈牙利僑社所主導，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真、且與事實不符。

網路媒體引述「歐洲萬事達網」的內容指出，軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛。

該「歐洲萬事達網」網站內容也指稱，軍情局人員抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，「反而是連續3天疑似進行觀光行程」，還稱軍情局人員「走遍觀光景點」。該網站還指出，，台灣軍情局人員直到抵達的第四天、5月8日才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流。該網站內容也指出，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，詳列出每一位成員的名字。並稱台方人員於5月9日上午11點前往機場，其中一位官員還因行李超重，「被罰80歐元。」等。

針對由中共匈牙利僑社主導之「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，國防部軍事情報局今天（12/03）表示，相關內容失真、且與事實不符。

軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

