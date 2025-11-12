中共全球抓捕沈伯洋 吳思瑤轟韓國瑜麻木不仁：立法院不能置身事外

沈伯洋遭中國立案偵查，立委吳思瑤轟立法院長韓國瑜不能置身事外，應捍衛國會尊嚴。（資料照片／袁維駿攝）

近期中國以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查並稱展開全球抓捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜應跨黨派維護國會尊嚴。對此，民進黨立委吳思瑤表示，中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會的尊嚴跟地位，韓國瑜絕不能置身事外，更不能無動於衷。

吳思瑤指出，她是立法院開第一槍要求韓國瑜表明立場的立法委員，沈伯洋不是只是單純的中華民國台灣國民，更是中華民國立法院的國會立委；中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會尊嚴跟地位，韓國瑜絕不能置身事外，更不能無動於衷。

吳思瑤提出，上週民進黨立院黨團第一時間釋出朝野共同聲明的方式，先禮後兵，希望在朝野協商場域，促成各黨一致反制中國跨境鎮壓，而且是鎖定我國國會立委，但遺憾在朝野協商中，藍白不敢對中國說不，寧作中共代言人，顯然抗拒能夠彰顯國會地位與尊嚴的共同聲明。

她質問韓國瑜，身為中華民國立法院的大家長，不應當持續麻木不仁、無動於衷。賴清德的喊話，是希望捍衛中華民國國會的尊嚴，賴清德作為國家元首，絕不容許台灣國會、最高民意殿堂，受到中共任何方式的打壓。

她說，行政部門從外交部、陸委會、警政署乃至於國安會，都有清楚回應與譴責現在就等立法院以及韓國瑜，「韓國瑜要持續麻木不仁、無動於衷嗎？」



