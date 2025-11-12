中共全球抓捕沈伯洋 邱垂正：對台灣人的集體脅迫

中國重慶公安日前對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒《央視》更罕見發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅要進行全球抓捕，陸委會主委邱垂正今（12）日至立院備詢前受訪時直言「這不是針對沈伯洋個人，而是對於台灣人民的集體脅迫」，呼籲朝野與全國人民都應該團結一心。

立委沈伯洋遭中共認定為「台獨頑固份子」，中國重慶公安局也表示要對沈伯洋立案偵查，《央視》更直接以大篇幅專題報導起底沈伯洋的台獨身分，還威脅說要展開全球的抓捕。昨天總統賴清德對此表態，呼籲立法院長韓國瑜應該為國會表態，並一起聲援沈伯洋。今天陸委會主委邱垂正也表示，中國此舉不是針對沈伯洋個人，而是對於台灣全民的跨境鎮壓以及脅迫。

廣告 廣告

邱垂正認為，這是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的行動，不過這些做法卻引發對他個人的各種立案調查，「我想這都不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫」，邱垂正強調，面對中共透過跨境鎮壓，意圖威嚇與分化台灣，朝野與全國反而應該團結一心。

總統籲韓國瑜維護國會尊嚴 藍黨團：總統給國民黨當？

邱垂正也提到，中共對台灣沒有管轄權，國人如果是在自由民主的國家，就不需要擔心自己的人身安全，但也提醒不要前往陸、港、澳等地，進行非必要的旅行等活動。另外，昨日在賴清德喊話之後，國民黨團也做出回應，認為這應該是總統的職責，而不是把問題丟給國民黨，更大酸「不如總統由國民黨來當就好」。

台北／黃品寧 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

中國對台無管轄權 賴清德喊話韓國瑜「率跨黨派聲援」沈伯洋

沈伯洋遭央視威脅「全球通緝」 陸委會示警：未來恐擴及一般台灣民眾

遭中國央視起底揚言「全球通緝」！沈伯洋嗆：台灣人沒在理中共