中共全球通緝沈伯洋 曹興誠喊話賴清德徵召選台北市長「全民當後盾」

中共透過官媒央視放話，揚言利用國際刑警組織，在全球對立委沈伯洋進行抓捕，總統賴清德昨（11）天特別強調，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，卻遭國民黨立委批評「沒擔當」；不過聯電創辦人曹興誠則喊話賴總統，應該徵召沈伯洋參選台北市長，才能具體、有力的聲援。

總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍委酸沒擔當 邱垂正：多次提聲明

國民黨立委們不滿沈伯洋遭中共威脅全球抓捕，賴清德卻要求韓國瑜應該表態，捍衛國會尊嚴，是把責任丟給韓院長，內政委員會今（12）天和陸委會主委槓上，國民黨立委許宇甄表示，怎麼會現任的總統對於這樣的兩岸事務沒有擔當。

廣告 廣告

面對國民黨立委輪番開槓，邱垂正解釋有多次向對岸提出嚴正聲明，現在應該要團結一心。

而中共跨境鎮壓，除了藍委質疑看不到陸委會積極作為，就連自家人也憂心忡忡，民進黨立委王美惠表示，叫沈伯洋不要出門，如果出國就完了，邱垂正直說不會，自由民主的國家沒有問題。

沈伯洋選台北市長？吳思瑤：應不是他目前人生選項

另外，曹興誠則喊話賴總統，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長，可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，更強調沈伯洋在學經歷、親民愛台等各方面都碾壓蔣萬安，「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。

曹興誠喊話賴清德徵召沈伯洋選台北市長。圖／翻攝自FB@曹興誠 八不居士

民進黨立委吳思瑤則說，可以藉由這一場首都市長的選舉，向社會、向世界發聲，就她所知道，沈伯洋對於參選市長應當不是目前人生的選項。沈伯洋週三上午低調沒有現身，遭中共紅色通緝，如今被點名是綠營參選首都黑馬，還得看他個人有沒有意願。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

中共全球抓捕沈伯洋 邱垂正：對台灣人的集體脅迫

中國對台無管轄權 賴清德喊話韓國瑜「率跨黨派聲援」沈伯洋

要求鄭麗文道歉！追思共諜引焦慮 藍前青年部副主任赴黨中央抗議