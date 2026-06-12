中共公務船侵擾太平島禁止水域 陸委會譴責抗議

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）針對中共公務船於11日侵擾太平島禁止水域，陸委會今天表達嚴正譴責與抗議，並指中共藉灰帶侵擾破壞台灣主權與區域和平現狀，已成為東亞戰略穩定的麻煩製造者。

陸委會今天表示，中共公務船11日侵擾太平島禁止水域，並在闖入台灣海域期間，不顧海上航行安全惡意轉向，危及海巡署艦艇及執法人員安全；中共藉灰帶侵擾破壞台灣主權與區域和平現狀，已成為東亞戰略穩定的麻煩製造者，陸委會表達嚴正譴責及抗議。

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陸委會說明，「太平島為我固有領土，中華民國對其享有完整的主權」。中共公務船非法闖入太平島禁止水域，並以危險的航行方式挑釁海巡艦艇，意圖營造對台灣海域具有管轄權的假象。海巡署同仁已用堅定的行動捍衛國家藍色領土，值得全體國人共同給予肯定及鼓勵。

陸委會強調，近年中共頻繁以「假執法、真侵擾」的手段，目的在霸凌周邊國家，擴張非法主權，中共是破壞東亞戰略穩定的麻煩製造者。政府將持續爭取國際合作與溝通，結合友盟反制其擴張圖謀，以維護各國海洋權利及區域和平穩定現狀。（編輯：楊昇儒）1150612