中共公務船侵擾我太平島海域還危險航行 陸委會嚴正譴責
陸委會今天(12日)表示，中共公務船11日侵擾太平島禁止水域，並於闖入我方海域期間不顧海上航行安全，惡意轉向，危及我海巡署艦艇及執法人員安全，中共藉灰色地帶侵擾破壞台灣主權與區域和平現狀，已成為東亞戰略穩定的麻煩製造者，陸委會表達嚴正譴責及抗議。
陸委會指出，太平島為我固有領土，中華民國對其享有完整的主權，中共公務船非法闖入太平島禁止水域，並以危險的航行方式挑釁我海巡艦艇，意圖營造對我國海域具有管轄權的假象，海巡署已用堅定的行動捍衛國家藍色領土，值得全體國人共同給予肯定及鼓勵。
陸委會強調，中共近年頻繁採取「假執法、真侵擾」的手段，目的在霸凌周邊國家，擴張非法主權，中共是破壞東亞戰略穩定的麻煩製造者。政府將持續爭取國際合作與溝通，結合友盟，反制其擴張圖謀，以維護各國海洋權利及區域和平穩定現狀。
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