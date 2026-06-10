中共公務船侵擾東部海域 林佳龍：假借執法行擴張之實 破壞現狀問題製造者

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日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，中共公務船以日菲談判為由侵擾台灣東部海域甚至進入限制水域。外交部長林佳龍今天表示，中共假借所謂執法，行擴張之實，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題製造者。行政院祕書張惇涵也強調，中共無權在我國經濟海域干擾自由航行，「藍色海疆我們還是寸土不讓」，希望國人能支持國軍與海巡，也希望立法院支持國軍與海巡預算。

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，中共公務船以日菲談判為由侵擾台灣東部海域甚至進入限制水域。外交部長林佳龍（圖）10日表示，中共假借所謂執法，行擴張之實，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，中共企圖造成新常態。（中央社資料照）

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。林佳龍在會前受訪強調，台灣與日本、菲律賓都簽署有漁權協定，兩國也有知會台灣，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方，而且台灣立場很清楚，不管是主權、漁權還有海洋權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。

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林佳龍表示，中共假借所謂執法行擴張之實，外交部再次聲明，中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入有關台灣東部海域，他呼籲國際社會一起阻止中共的軍事擴張，從台海到第一島鏈，甚至到太平洋第二島鏈。林佳龍同時強調，希望國內輿論不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架中，避免流於中共的認知作戰操弄。

外界關注日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，是否會影響台灣經濟海域權益，外交部是否與日菲正式交涉。林佳龍說明，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方，也就是有關國際法的相關權益。他並表示，和日、菲都有保持溝通協調，日方也有事先知會台灣，而菲律賓方面也有表達，這是菲律賓首次就經濟海域相關議題與日本談判，不涉及台灣。

另外，行政院祕書長張惇涵上午赴立法院內政委員會備詢前接受媒體聯訪表示，中共無權在我國經濟海域進行任何干擾自由航行的行動與作為，外交部已對此表達嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

張惇涵表示，中共此做法不僅危害我國主權，也違反相關國際法與國際公約，我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，以確保國人安全，「藍色海疆我們還是寸土不讓」。

張惇涵說，剛好立法院在審議預算，今年預算到現在還在審，已經過了農曆年、元宵、清明節，下週就是端午節。此時此刻希望國人能支持國軍與海巡，也希望立法院朝野政黨能支持國軍與海巡的預算。

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