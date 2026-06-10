中共公務船侵擾東部海域 林佳龍：破壞現狀問題製造者

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，中共公務船以日菲談判為由侵擾台灣東部海域。外交部長林佳龍今天表示，中共假借所謂執法，行擴張之實，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題製造者。

林佳龍強調，台灣與日本、菲律賓都簽署有漁權協定，兩國也有知會台灣，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方，而且台灣立場很清楚，不管是主權、漁權還有海洋權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。

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立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。

針對國民黨主席鄭麗文指中國國家主席習近平是最後一個對台灣有善意的人一事，林佳龍會前接受媒體聯訪時說，習近平對台灣只有想併吞的事實，應該沒人相信這樣的話。

近日中共公務船藉機以日菲談判為名義，在台灣東部海域對外籍商船廣播，假冒有管轄權。林佳龍表示，中共假借所謂執法行擴張之實，外交部再次聲明，中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權。中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題製造者，他呼籲國際社會一起阻止中共的軍事擴張，從台海到第一島鏈，甚至到太平洋第二島鏈。

林佳龍同時強調，希望國內輿論不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架中，避免流於中共的認知作戰操弄。

至於日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，外界擔憂是否會影響台灣經濟海域權益，林佳龍回應，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方，也就是有關國際法的相關權益。

被問及是否與日菲正式交涉，林佳龍則說，都有保持溝通協調，日方也有事先知會台灣，而菲律賓方面也有表達，這是菲律賓首次就經濟海域相關議題與日本談判，不涉及台灣。

對中共5艘公務船以日菲談判為名義，9日上午藉機侵擾台灣東部海域，外交部透過新聞稿予以嚴厲譴責，強調台灣領土主權及主權權利不容侵犯，更不容中國妄圖在台灣海域以任何方式騷擾過往船隻，違反相關國際法及公約，嚴重破壞現狀，甚至混淆國際視聽。中國這些舉動已充分揭露中國威權主義擴張野心的本質，毫無節制。（編輯：林淑媛）1150610