中共公務船假冒管轄權廣播 陸委會：嚴重違反國際法

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記者吳典叡／臺北報導

中共公務船在我國專屬經濟海域無端騷擾航經外籍商船，大陸委員會今（9）日表示，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

中共6日宣布展開「臺灣島東部海域海上交通專項執法行動」，派出共4艘海警船假冒我管轄權廣播，無端騷擾航經的外籍商船。

陸委會指出，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有領土及相關海域的主權與海洋權利，不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。