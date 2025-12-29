中共公告演習 引發藍綠愛國論戰

市議會議長童子瑋昨針對中共於29日宣布展開「正義使命-2025」演習，公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍表示，難以想像國民黨要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

童子瑋表示，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家？

童子瑋強調，這幾年他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋表示，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

【記者林玉棋／基隆報導】針對基隆市議長童子瑋對國民黨元旦升旗立場的質疑，國民黨基隆市黨部昨日下午嚴正指出，國民黨始終堅定捍衛中華民國主權，元旦當天升起的正是象徵國家正統的「青天白日滿地紅」國旗。令人不解的是，童子瑋議長在對國民黨指點江山的同時，是否曾反思民進黨核心價值與這面國旗的真實關係？

童子瑋稱賴清德總統連結了台灣意識與中華民國派，但放眼過去，民進黨諸多成員在重要場合對國旗、國歌的冷漠甚至排斥，早已是全民共識。我們不禁要問：「賴清德總統、劉世芳部長、童子瑋議長，你們心中真正想升起的是哪一面旗？是這面由先烈鮮血染成的中華民國國旗，還是充滿台獨色彩的「台灣國」旗幟？」

當中共演習威脅台灣，全體國民應團結對外，而非以此作為黨派鬥爭的相爭工具。國民黨面對元旦升旗始終心安理得，因為我們守護的是真實存在的國家體制。民進黨口中的「守護國家」，若只是將中華民國當作「借殼上市」的工具，那才是真正無法面對國旗初衷的行為。

國民黨基隆市黨部嚴正呼籲童議長在質疑他黨之前，先請民進黨中央向全民交代：你們對這面「青天白日滿地紅」國旗的認同，究竟是真心實意，還是應付選票的政治表演？