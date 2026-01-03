中共公開沈伯洋住家衛星 藍委吳宗憲譴責籲停止：四叉貓也做過

〔記者劉宛琳／台北報導〕中國社群特定博主及官媒「今日海峽」近日散播民進黨立委沈伯洋居住地與工作地點的衛星影像，引發暴露個資爭議。國民黨立委吳宗憲呼籲，中國大陸官媒及社群應該自我節制，停止對於公眾人物個人資料的公開；「過去四叉貓也做過一樣的事情，我們都曾予以譴責」。

吳宗憲表示，除非依據現有法制，對於公益有需求而必須公布的個人資料之外，任何對於公眾人物個人資料的公開，都是沒有必要，更無助於兩岸敵對關係和緩，或是國內政治衝突降低。

吳宗憲說，更何況住處還有公眾人物以外的家人，所以根本上就是不應該做這樣的公開。過去四叉貓也做過一樣的事情，我們都曾予以譴責。

