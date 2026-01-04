中共公開沈伯洋個資恐嚇 數發部：Meta、Google已移除相關訊息

中共官媒轉發揭露沈伯洋個資，數發部要求平台下架相關資訊。（本刊資料照）

民進黨立委沈伯洋研究中共對台認知作戰並推廣民防，成了中共眼中釘，不僅先前宣稱對他發布全球通緝令，中國官媒、特定微博帳號近日更在社群平台公開沈伯洋居住地等個資，嗆他「台獨頑固分子往哪裡逃！」對此數發部今（4日）表示，已接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

中共官媒的臉書帳號近日在臉書等社群平台轉發貼文，指出有一名微博帳號自費定製商用衛星「吉林一號」的影像，標示出沈伯洋的居住地與工作地點，「給你一點大陸科技小小的震撼！」指他涉嫌「分裂國家」被追究刑事責任，嗆他要往哪裡逃。

沈伯洋反酸：中共軍演無效惱羞成怒

不過沈伯洋不以為然表示，這恐怕是中共軍演無效所以惱羞成怒，轉而對他進行「精準打擊」，更狠酸其實台灣人用Google Earth的衛星影像都看得比他們更清楚，他認為這就是想分化台灣社會的方式；對於立委非公開個資被公開，陸委會批中共縱容官媒，進行違法、脫序的數位暴力。

數發部要求社群平台下架個資 籲共同捍衛數位人權

數發部今發出新聞稿指出，日前中國官媒在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數發部除嚴正譴責此類數位脅迫行為，亦於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。

廣告 廣告

數發部今日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為，呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

更多鏡週刊報導

卓揆下令不准播！否則抓回去 陳水扁新節目開播前2小時突喊卡

高虹安質疑「復職處理比停職久」 內政部曝時間軸打臉：無拖延

馬杜洛被「活捉」直送紐約 上銬押解畫面曝！竟面露微笑喊這2句