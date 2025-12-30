中共再度展開「圍台軍演」外媒：中國並不想在2026年開戰 但已做好戰爭準備

中共官方今天宣布展開「正義使命2025」圍台軍演，除了旨在展示解放軍包圍台灣、進行實彈射擊和對海陸目標的模擬打擊，以及封鎖主要港口的能力外，有澳洲媒體分析認為，「台灣並不是唯一，甚至不是主要的警告對象。真正被瞄準的，很可能是更強大的對手——美國。」

項莊舞劍、意在沛公？

澳洲廣播公司（ABC）今日發表駐華記者霍恩（Allyson Horn）的評論指出，北京發出的信號再清晰不過：其軍隊，即中國人民解放軍，已經比以往任何時候都更接近對台灣發動攻擊的狀態。

此外，分析指出，這些練習的時機並非偶然，部分人士認為，美國總統川普目前正被其他國際事務分散精力，包括與烏克蘭澤連斯基和以色列總理內塔尼亞胡的高層會議、與發展中國家不斷升級的對抗，以及對尼日利亞和敘利亞的軍事打擊。

澳洲廣播公司採訪的一些分析人士指出，中國可能正在押注：美國目前正在採取行動，難以對北京的軍事行動做出有效回應。同時，北京也在測試，在美國的利益排序中，協防台灣的願望、或能力，究竟是排在多麼靠前或靠後的位置。

此外，自從中日關係惡化、日本首相高市早苗日前暗示，若中國入侵台灣，日本可能會做出軍事回應後，中國仍在透過強硬表態敲擊日本，展示其全球影響力。

川普淡化軍演，該怎麼辦？

當被媒體問及中國的軍事演習時，美國總統川普淡化了相關威脅。他說，「我和習近平主席關係很好，他也沒有提到這件事」，川普還表示，「我什麼都不擔心，什麼也不擔心。他們在那個地區進行海軍演習已經20年了。」

文章指出，不斷升級的緊張局勢使中美關係更加複雜。由於川普曾表示，希望在2026年年初再次與中國領導人會晤。如果川普做出更強硬的回應，或公開舉行這次軍演，可能會影響該次會議是否成行，並很可能被北京納入未來對台施壓、顯然戰爭籌劃的參考事宜。

但儘管中國確實經常在這一地區進行演習，但本週軍演的規模，以及背後的訊息，都明顯加劇軍事活動的升級。

分析認為，北京不僅展現了在必要時包圍台灣、切斷其外部支援的能力，也顯示其可以封鎖關鍵的空中和海上航道，「中國並未表示想在2026年發動戰爭，但它正在向世界表明：自己已經為戰爭做好了準備」。



