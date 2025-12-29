中共再度環台軍演 陳其邁籲立院盡速通過國防預算捍衛安全 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對媒體詢問中共宣布進行軍演一事，高雄市長陳其邁今（29）日出表示，中國近年來已多次進行環台軍事演習，至今已達七次，不僅破壞區域和平與穩定，更成為亞太地區安全的重大威脅。

陳其邁強調，這類行為不僅違反國際規範，也透過片面改變現狀的方式，影響整個亞太地區的軍力平衡，是國際社會無法容許的行為，必須予以最嚴厲的譴責。

陳其邁同時呼籲立法院，應儘速通過增加國防預算，以捍衛台灣的安全。他指出，在中國持續加大對台軍事壓力的情況下，若國會卻限制防衛力量，將無法獲得人民支持，期盼藍白陣營能盡快完成相關防衛預算的審查，共同守護國家安全。

陳其邁最後表示，中國對台灣的野心與企圖，無論是在軍事擴張或外交與各種形式的打壓上都持續存在，國人必須清楚認識到，唯有建立強大的國防力量，才能確保台灣的安全與穩定。

此外，陳其邁也別感謝長庚醫院在鳳山醫院二期計畫中的投入，讓病床數提升至349床，進一步提升鳳山區與鄰近地區的整體醫療服務量能。

陳其邁指出，鳳山醫院二期計畫完成後，除可提供急症與慢性病患者更完善的照護，也將服務範圍擴及鳳山約35萬人口及大寮約11萬人口，合計約46萬市民，整體醫療品質將大幅提升。未來鳳山醫院也將升級為區域醫院，並成為中度級急救責任醫院，強化在地緊急醫療支援能力。

陳其邁進一步說明，鳳山醫院未來的發展，將逐步從以疾病治療為主，延伸至癌症篩檢與預防醫學，透過社區醫學與公共衛生的結合，將醫療觸角深入社區，為市民提供更完整的健康照顧，成為鳳山市民健康的好厝邊。

陳其邁也期盼，未來鳳山醫院在營運上，能與高雄市整體醫療體系進行更完善的垂直與水平分工，進一步嘉惠鳳山與大寮地區的市民朋友。

