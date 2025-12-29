中共再度軍演！鄭麗文批賴清德挑釁中國 總統府：盼藍白能夠回歸做正事

記者盧素梅／台北報導

總統府發言人郭雅慧。（圖／記者盧素梅攝影）

中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文在回應時聲稱，是因為賴清德總統不斷挑釁對岸，那是對岸現在的底線，還說賴清德連累了2300萬的國人。對此，總統府發言人郭雅慧表示，此，總統府發言人郭雅慧下午受訪時表示，此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

總統府今天下午舉行「115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，郭雅慧會後接受媒體聯訪時，針對中共圍台軍演指出，針對中國解放軍今天在台海周邊，對台灣進行了針對性的軍演，破壞了台海之間，以及印太原本的和平穩定現狀，這部分我國表達最嚴厲的譴責。

郭雅慧並指出，對於中國單方面這樣的挑釁與威脅，今天上午第一時間，總統府立刻向國人報告，表達國安會還有國軍都有即時以及最完整的掌握，行政院也對外公布了包括在海巡署，以及交通部，對於航空、漁民部分的權益，他們全程也都有關心，希望能夠確保安全無虞，這部分國人可以放心。

郭雅慧表示，至於中國在近期，尤其是這幾個月以來，在菲律賓在印太周遭鄰國持續的進行，這樣單方的挑釁，我們也要提醒，希望能夠即時阻止，不要再有這樣子作為整個區域和平破壞者的形象，希望能夠回到國際的規則秩序上來，那台灣也會持續跟我們的國際友人，大家一起攜手，維護印太的和平、穩定與安全。

媒體追問，鄭麗文透過新聞稿表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因，賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受想緩和兩岸關係、遞出橄欖枝。因為兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴總統販賣「芒果乾」。還說，只是賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。另外，民眾黨主席黃國昌今天也在記者會上痛批賴清德身為國家元首，竟然成為帶頭造謠的人，限賴24小時澄清道歉，否則明天會到法院正式提告求償。



對此，郭雅慧表示，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。



郭雅慧指出，今天已經是12月29日了，再過兩天即將迎接新的一年，但是中央政府的總預算還在立法院當中，已經要跨年還是沒有完成審查。她也提到攸關站在第一線國軍弟兄姊妹的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。

