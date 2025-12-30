即時中心／顏一軒、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域。對此，台中市長盧秀燕今（30）日表示，她強烈反對、嚴厲譴責任何危害2300萬人生命財產的行為，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，她並呼籲總統賴清德儘速化解兩岸僵局。





今早9時30分，盧秀燕在台中市副市長鄭照新、數位發展局長林谷隆等人的陪同下主持市政會議，並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對中共再啟圍台軍演，盧秀燕指出，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，她都強烈反對、嚴厲譴責；另一方面，盧秀燕更呼籲賴總統，以人民為本，以和平為念，儘速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

原文出處：快新聞／中共再搞圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責、籲賴總統化解僵局

更多民視新聞報導

盧秀燕7週年施政成果發表 強調任內"不談選總統"

應對中國軍演！我國防部已律定「交戰規則」 授權各作戰區軍機艦反制

中國軍演衝擊！民航局示警：明天國際航班繞路飛 「將有明顯延誤」

