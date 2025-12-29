中共再發動環台軍演 國軍啟動「立即備戰操演」應對

中共今天(29日)上午再次無預警發動環台軍演，並預告30日將在台海週邊進行實彈射擊。我國防部指出，此種窮兵贖武的行為正是破壞區域和平的主因，國軍已啟動「立即備戰操演」應對，也將以實際行動捍衛我國主權。

中共解放軍東部戰區29日上午無預警發動所謂「正義使命-2025」軍演，聲稱此是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；同時宣布將於30日上午8至下午18時在台灣本島週邊5處海域進行實彈射擊演練，並以安全為由禁止船舶、航班進入。

對此，國防部29日表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅正是破壞區域和平的主因。

為應對本次共軍環台軍演，國防部也啟動「立即備戰操演」，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應處。國防部副發言人喬福駿說：『(原音)對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈的讉責，並已成立應變中心、派遣適切兵力應對、執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。』

國防部強調，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在也不是侵略者破壞現狀的藉口，中共此次針對性的軍事演習更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，同時印證我國更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部指出，以實力謀取和平才能獲得真和平，面對中共嚴峻威脅，國軍秉持料敵從寬原則，不會輕忽敵人戰力，也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主價值，護衛國家主權及人民安全。(編輯:王志心)