中共出動16機艦擾台 4架次軍機侵我西南空域

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰色地帶襲擾，國防部今天(13日)上午公布，從昨天(12日)上午6時至今上午6時止，合計偵獲中共軍機6架次、軍艦8艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中有4架次軍機進入台灣西南空域。

據示意圖，共機活動主要分為兩波次，第一波於昨天上午6時至11時25分之間，出動輔戰機及無人機共2架次，在台灣海峽中線西側延伸的局部空域活動。第二波則於昨天上午8時25分至下午12時50分之間，出動主戰機共4架次，進入台灣西南防空識別區活動。

廣告 廣告

在海上動態部分，共有中共海軍艦艇8艘及公務船2艘，持續在台海周邊海域活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

首批海馬士丶64枚戰術飛彈均已交運 飛彈射擊權「不是陸軍說了算」

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

射程300公里戰術飛彈在台實射？ 軍方：規劃境外射擊避免重要參數外洩

美售巴西100枚「K型」刺針飛彈 這一點比台灣復仇者車載飛彈還強！

