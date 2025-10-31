中共出手殺雞儆猴！沈伯洋最慘下場曝光
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；儘管沈伯洋對外放話「沒在怕」，但退役少將栗正傑曝光沈伯洋最慘下場，坦言這就是殺雞儆猴，並認為沈伯洋應該是瑟瑟發抖、怕得不得了。
針對重慶市公安局對沈伯洋立案偵查一事，栗正傑近日在政論節目《頭條開講》中指出，中共公安立案調查的舉動，具有政治意義，就是中國認為對台灣具有「治權」，沈伯洋今年不過才42歲，但他的後半生生活區域，恐怕就只限台灣這個小島，沈現在應該是瑟瑟發抖、怕得不得了。
栗正傑續指，如果沈伯洋離開台灣到任何一個國家，「只要這個國家跟大陸法律上有引渡條款，就可以將沈引渡到大陸去接受審判，而且如果缺席審判，可以立刻審判沈，將沈先入罪，等到有一天沈出國，就在機場逮人，就可以利用引渡條款，把人帶回大陸去。」
栗正傑直言，這就是殺雞儆猴，要台獨人士要引以為戒，「人生只為了當這幾年的不分區立委，你要付出後半生的代價，自己去評估划不划得來。」
記不住教訓！新北某養豬場被抓包「還用廚餘餵豬」 最慘下場曝光
萊爾校長「終極彩蛋篇」來了！驚人細節梗全都列 他：比上部還多
表態相挺被關切！綠大咖不敢幫站台紛紛道歉 林岱樺發文回應了
沈伯洋身價高漲！他揭1內幕：老共出手主因
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列為「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局依涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，引發兩岸關注；國安局長蔡明彥昨（29）日回應，稱中共隨意羅織罪名，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白拒連署譴責中國！ 沈伯洋：不愧發明「普丁不獨裁民進黨獨裁」的政黨
即時中心／温芸萱報導中國公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，揚言將對他立案偵查；但藍白立委卻拒絕連署譴責中國。沈伯洋今（31）日在臉書指出4件事，首先，對藍白兩黨如此行事，他表示，不愧是發明「普丁不獨裁，但民進黨獨裁的政黨」；其次，花蓮300億救災款必須確保流向災民；第三，他提的國安法規定立委赴中港澳須報備，遭藍白阻擋，而民眾黨主席黃國昌遭爆料曾赴港；最後，對藍營將豬瘟歸因大罷免，他諷刺「是大罷免讓盧秀燕變成盧不驗？」。民視 ・ 9 小時前
中共未來恐祭全球通緝令？陸委會：不符國際引渡條件但仍須注意
民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會今天（30日）在立院專案報告時指出，中共未來可能會將「懲獨」名單通報國際刑警組織，並發布「紅色通報」進行全球協緝。對此，陸委會副主委梁文傑今下午在例行記者會上表示，北京若以《反分裂國家法》或所謂「顛覆」等政治理由要求引渡，通常不符合國際引渡的條件。不過，若涉及與中共關係密切或法律體系不健全的國家，仍可能出現例外狀況，因此仍要提醒民眾務必注意。鏡報 ・ 1 天前
沈伯洋遭中共立案調查 退將曝最嚴重後果
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，沈伯洋雖說對此沒在怕，不過退役少將栗正傑警告，這項動作是中共「殺雞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國台辦稱辦沈伯洋是正義之舉 民進黨：任何台灣人都可能被點名
[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪，決定立案調查。國台辦更聲稱，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。中國部說，「今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。」 民進黨中國部今透過臉書發文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，一年內第六次對沈羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。 民進黨中國部譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法來威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。中國部說，中國對台灣從未有任何管轄權，這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力，中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。 民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人打壓，更是一場赤裸裸的「紅色恐怖」對外擴張。中國部說，中共以「國安」為名，以虛假的「法律新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文喊普丁不是獨裁者 律師轟出盡洋相世界丟臉！他問國民黨：代表整個黨態度？
[Newtalk新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文明日正式就任，鄭麗文接受「德國之聲」專訪時指稱，「俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，記者當場直呼「你這是開啟了一個新的國際理論」。對此，律師黃帝穎今（31）日痛批，鄭麗文是毫無國際觀的法盲，出盡洋相世界丟臉，政治工作者周軒質疑，「國民黨這是不是代表你們整個黨的態度？」 《德國之聲》今（31）日釋出專訪鄭麗文內容，記者提及，歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是普丁（Vladimir Putin）這一位獨裁者，但鄭麗文不以為然的回應「我完全不這麼認為」，並宣稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，記者傻眼直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。 對此，黃帝穎發文直言，鄭麗文對抗聯合國141國，比慈禧義和團更荒唐，聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。聯合國141國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，凸顯鄭麗文一人對抗聯合國141國譴責普丁侵略的國際共識，顯見鄭麗文出盡洋相，簡直國際笑話！ 黃帝穎痛批，鄭麗文是毫無國際觀的法盲，2023年3月17日，國際刑事法院發佈新頭殼 ・ 12 小時前
川習會100分鐘匆匆結束 比預期4小時縮短許多
據大陸央視新聞在今（30）日上午11點53分發布的快訊，大陸國家主席習近平在南韓釜山，與美國總統川普會談已經結束，歷時約1小時40分鐘，比先前預期的3、4個小時，短了許多。 據新華社發布的會談相中廣新聞網 ・ 1 天前
中共害怕的女人來了！習近平看稿念沒笑容 見高市早苗30分鐘結束
日本首相高市早苗之前被部分外媒形容是「中共最害怕的女人」，因為高市的保守反中立場較為鮮明，也讓外界擔憂中國與日本的關係會出現變化。日本外務省宣布今（31日）稍早宣布，高市將透過南韓APEC場合，在今天下午與中國國家主席習近平進行兩國元首會談。鏡報 ・ 6 小時前
中國祭全球通緝令？ 沈伯洋：引渡危險不只發生我身上｜#鏡新聞
中國重慶市公安局，近日宣布對民進黨立委沈伯洋，以建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式，從事分裂國家犯罪活動，立案偵查。外交部憂心中共施壓其他國家，將台灣人引渡至中國受審的可能性。對此，沈伯洋示警，說中國引渡已行之有年，這個危險怕也會危及一般台灣人。陸委會副主委梁文傑表示並不排除這可能性，尤其和中國友好的國家可能會受影響。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
風評：從經濟數據看中國對決美國的底氣
從近來中國陸續公布的經濟數據來看，雖然經濟受到川普關稅戰的打擊，但對抗美國的底氣仍在，「去美化」的路也會持續。從總體經濟數據看，上周中國國家統計局公布的數字，中國第3季經濟成長年增率為4.8%，相較前一季度增長1.1%，與春季的增長速度大致持平，如果第4季保持這個成長力道，則未來12個月經濟將增長約4.1%。雖然有分析師質疑這個數字的正確度、認為有「灌水」的......風傳媒 ・ 12 小時前
許毓仁看川習會：台灣未被納入討論就是警訊
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump），昨（30）日在韓國釜山舉行全球矚目的川習會，會後川普說2人沒有提到台灣，中國官媒《新華社》會後發布的通稿，同樣隻字...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
【更新】美防長「嚴正關切」中方台海活動 中國回應要美「謹言慎行」
美國五角大廈今日（10/31）發布聲明表示，美國國防部長赫格塞斯和中國國防部長董軍今日在馬來西亞吉隆坡會面，赫格塞斯當面對中方近來在南海和台海的危險行徑表達「嚴正關切」。太報 ・ 9 小時前
