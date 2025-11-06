中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示近期別離開台灣，「這些人嘴巴固然還是很硬，但明顯看出心虛了。」

邱毅今（6）日在臉書發文表示，「沈伯洋被大陸公安立案偵查，一開始還死鴨子嘴硬，裝做一副不在乎的樣子，強調大陸對他無可奈何，甚至還表示有意願選台北市長；但當他獲悉他爸爸公司已被下了禁令，他緊張了，他知道這回大陸是玩真的，絕對不是說說而已，很快經過缺席審理，判刑確定，他就會被全球通緝，那時可就大麻煩了。」

邱毅指出，屋漏偏逢連夜雨，「目前人在美國的彭文正出了狠招，直接把沈伯洋的底褲都給扒了；彭文正揭發沈伯洋的靠山是民主黨系統，目前正是川普要裁撤的目標，也就是沈伯洋已成為美國的棄子，他連美國也去不了。美國也沒閒功夫保護他。」

邱毅狠酸，沈伯洋慌了，急了，亂了，他只有三招，「一是向陸委會求救，沒想陸委會只回以『要小心』，擺明在敷衍了事；二是想拉所有立委下水，他找上韓國瑜求救，不過韓國瑜也愛莫能助；三是找上青鳥、黑熊、獨派、側翼，來一起壯膽，然而這只是自嗨而已。」

邱毅表示，其實不止沈伯洋怕了，很多民進黨立委也都很緊張，他們表示近期別離開台灣，「這些人嘴巴固然還是很硬，但明顯看出心虛了。畢竟這是大陸針對台獨頑固分子，第一次正式的法律行動，絕對不會只是說說擺擺樣子而已。」

