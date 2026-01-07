中共列台獨頑固份子增2人 學者1句點「名單邏輯」開罵

政治中心／徐詩詠報導

中國國台辦日前再度公布新增2人進到「台獨頑固分子名單」，其中包括內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，另將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。至今台獨頑固分子名單已達14人，打手幫兇則有12人。對此，有學者痛批，依照國台辦的邏輯，只要不接受與中華人民共和國統一，最終都會被列入台獨範疇內。

中共列台獨頑固份子增2人 學者1句點「名單邏輯」批：不接受統一都會進

內政部長劉世芳遭國台辦列入台獨頑固份子名單。（圖／民視新聞資料照）

根據《自由時報》報導，針對國台辦公布名單與其說詞，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，依中國國台辦近年的操作邏輯，事情其實已相當清楚，只要不接受與中華人民共和國統一的民眾，最終都會被歸入台獨的範疇。在此框架下，台獨名單本來就不可能會有清楚界線，必定隨著對方的戰略焦慮而擴張。

廣告 廣告





中共列台獨頑固份子增2人 學者1句點「名單邏輯」批：不接受統一都會進

洪浦釗（右二）認為，依照中共邏輯只要不接受統一，都會被納入名單中。（圖／Y’s Day提供）





洪浦釗分析，其中值得注意的關鍵在於，當中國不再尊重台灣體制，並將所有維持現行憲政秩序、拒絕被納入其統治架構的行為，一概視為敵對，從行政部門、民意代表到司法體系，只要依憲政秩序行使職權，就可能被貼上政治標籤。中共作法等同於是對整個台灣社會民主生活方式的概括否定。

原文出處：中共列台獨頑固份子增2人 學者1句點「名單邏輯」批：不接受統一都會進

更多民視新聞報導

呂捷曝中國軍演「正常台人該有反應」 1句酸「舔共仔」態度

藍委要政府「譴責美襲擊委國」！矢板明夫點1關鍵曝現實面

黃國昌辭立委被酸「壯烈畢業秀」 媒體人點1關鍵：邏輯荒謬

