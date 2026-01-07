中共列「台獨頑固份子」增2名！14人名單一覽 學者：不接受統一都被列

政治中心／施郁韻報導

由左至右為教育部部長鄭英耀、前行政院長蘇貞昌、副總統蕭美琴、內政部長劉世芳。（合成圖／資料照）

中國國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，依法實施懲戒，禁止劉世芳、鄭英耀及其親屬進入中港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國牟利，揚言終身追責。中國列出「台獨頑固份子」增為14人、「台獨打手幫兇」共12人。

中國國台辦發言人陳斌華7日在記者會上宣布，我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。宣稱台獨份子是分裂國家、破壞兩岸關係的違法犯罪者，也是謀「獨」引戰、損害同胞利益福祉的民族敗類。

中國列出「台獨頑固份子」清單，增至14人，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨團總召柯建銘、民進黨立委王定宇、民進黨立委沈伯洋、民進黨立委蔡其昌、國安會副祕書長林飛帆、前立委陳椒華、聯電創辦人曹興誠，及內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀。

《自由時報》報導，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，若依照國台辦的操作邏輯而言，非常清楚一件事，「只要不接受與中華人民共和國統一的中華民國國民」，皆被納入台獨的名單。



