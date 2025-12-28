中共利用宮廟滲透、國安亮紅燈！劉玉皙揭數據「媽祖信仰」與「里長網絡」是關𨫡

台灣安保協會、辜寬敏基金會及黑熊學院等民間團體昨（27日）舉行「不在卻無所不在──中國第五縱隊在台灣」座談會。世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙分享，其團隊針對台灣基層組織受境外干預的量化研究，透過嚴謹的空間計量經濟學分析，證實中國正有系統利用台灣特定基層組織改變選民投票傾向。她指出，「媽祖信仰」與「里長網絡」是兩大關鍵。

劉玉皙表示，研究團隊分析2018年後的高雄地區選情，發現在控制經濟、失業率與人口老化等變項後，與中國交流頻繁（如祖廟進香、接受落地招待）的特定媽祖廟周邊社區，選民出現顯著「由綠轉藍」的轉向，「此現象在統計上具有顯著性」。她分析，這與中國統戰部推動的「媽祖回娘家」敘事高度吻合，利用宗教垂直聯繫建立政治認同。

不過，劉玉皙強調，大眾不應將所有媽祖信仰者標籤化。她表示，滲透與反滲透是一個動態的博弈過程，台灣基層社會其實具備極強的自我修復能力，「在第一線田野調查中，仍有許多廟宇面對統戰資源的誘惑時展現出高度警覺，甚至直言『不稀罕』」。

劉玉皙指出，「這證明只要社區聯繫夠緊密、對台灣主權認同強烈，外來勢力其實難以撼動人心的戰場」。除了宮廟以外，劉玉皙表示，研究也觸及五都共3503個里，「數據顯示，若里長具備特定親中組織背景（如參加特定基層建設促進會或掛特定黨籍），該里在2021年『反萊豬公投』中的同意票比例，顯著高出其他里約4.7%」。

劉玉皙說，這顯示中共正利用基層行政網絡，將民生議題政治化並連結「疑美論」，試圖從內部瓦解台美互信。劉玉皙示警，這種「實體網路結合線上社群」的精準打擊，是當前國安防護必須正視的挑戰。

