中共利誘招待台灣團？王智盛爆「中國女演員」陪襯！

論壇中心/綜合報導

日本前聯合國顧問大野寛文爆料，自己曾在中國遇上「粉紅陷阱」，想誘使淪為對中國的「奴隸」。政治學博士王智盛直指，中國不只是威嚇、色誘、金錢，威迫不分藍綠都有，更提出三個例子，連馬政府時期的官員也被中共的國安人員衝進飯店房間搶東西。





王智盛在《台灣向前行》節目中指出，馬政府時期的一位國安高層，去中國參加紫金山峰會，在返台的前一天，遭中共國安人員衝進飯店，把筆電收走，當時他們非常憤怒、非常生氣，找國台辦也沒用。

廣告 廣告

王智盛也直指另一個案例，之前海基會在兩會談判時，一位談判人員入住某家北京飯店，發現馬桶壞、燈不亮，自己東弄西弄後、沒弄好，就先去開會，沒想到一回房「全都被修好了」。王智盛直言，明顯是被監看的人發現「有辱國格」，才會直接出手。王智盛更笑指，當時談判人員知道這事之後，討論資料都只能小聲聲地講，身怕被竊聽，甚至連電燈都關掉，只用手電筒照著書面文件，怕被監視器照到機密文件內容，「已經戒慎恐懼到這個程度」。

王智盛更分享另一個友人故事，90年代時期，身為政黨助理的友人赴中國交流，但中國那邊卻派北京電影學院的學生陪著參訪，包括吃飯、噓寒問暖...等，整天行程結束後再送你到房門口。但後續令友人吃驚的是，該名學生竟是「中國知名演員趙薇」。

原文出處：中共利誘招待台灣訪中團？王智盛爆「知名中國女演員」陪襯！

更多民視新聞報導

獨家／鄭麗文批挑釁提問 學生：見中共就跪、該硬的是膝蓋！

北捷凶嫌戰術仿「電腦遊戲」?吳靜怡轟：是不是你蔣萬安太爛？

中國「粉紅陷阱」曝光 日聯合國前顧問：連喜好都被事前掌握

