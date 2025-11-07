中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有其原因。他進一步分析，遼寧號服役由新任軍委副主席張升民主持儀式，政治局常委蔡奇與政治局委員張國清出席，可能也是透露暗示接班梯隊之類的政治訊號。
張競指出，中國大陸對於軍事活動保持資訊管控，高調發佈消息時有理由，而對於福艦號服役這種各方關注的議題，卻刻意逆勢操作保持低調，應該也有刻意保持低調的原因。
他分析，從中共高層專機飛航起降動態未被加密處理，先前披露的福建艦泊港影像、郵局首日封以及成軍典禮程序表，大陸網路管理機關都未加以刪除或屏蔽，顯示大陸當局並未對福建號成軍採最高規格管制；不無可能是刻意透過資訊管控收放的過程，掌握境內外轉發敏感資訊的帳戶、使用者、轉述樣態以及傳送流路，作為日後掌控資訊流通生態的參考基礎。
張競進一步分析，此次福建號服役，由新任軍委副主席張升民主持儀式，政治局常委蔡奇與政治局委員張國清陪同出席，對於講究出席政治學與排名政治學的中國大陸集會、典禮而言，是否可能在傳送政治信號，甚至暗示政治接班梯隊，應該都會引發中共政治觀察家以及人事情報分析師深入追究，相關人物的職務歷練與政治地位，也會引發各方認真分析判讀。
張競認為，台海軍事實力失衡，戰略優勢天平傾斜的狀況嚴重，多出福建艦成軍，台灣所面臨威脅不會增加一分，就算福建艦不成軍，台海威脅態勢也不會減一分。張競呼籲台灣鄉親，不要再對兩岸軍備競賽懷抱幻想，那是個毫無可能依靠增加籌碼翻本的賭局。
