即時中心／温芸萱報導

中共中央紀委國家監委今（20）日宣布，中國國安部前副部長、中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任高以忱，因涉及多項嚴重違紀違法行為，遭開除黨籍並取消退休待遇。中國官方指出，高以忱長期與民營企業進行不當往來，收受禮金、接受宴請，並利用職務影響力干預司法與行政決策，在企業上市、土地轉讓及案件執行等方面為他人謀利，非法收取巨額財物，相關違法所得將依法追繳。

中共中央紀委國家監委今日發布最新通報，曾任中國國家安全部副部長、中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任的高以忱，因涉及多項嚴重違紀違法行為，已遭決議開除中共黨籍，並取消其退休相關待遇，震撼中國政壇。

中共官方指出，高以忱自去年6月9日被立案審查以來，調查結果顯示其長期無視黨紀國法，不僅背離政治立場與理想信念，也違反中央八項規定精神，與民間企業形成不當利益往來，嚴重破壞公權力的廉潔形象。

紀檢單位進一步揭露，高以忱在職期間，干預多項公務與司法運作，包括為特定人士在工作調動、企業上市審核、土地使用權轉讓及案件執行等方面提供不正當協助，藉機換取金錢與財物利益；同時，亦存在違規接受宴請、收受禮品禮金，甚至無償使用民營企業所提供車輛等情事。

中央紀委國家監委表示，高以忱行徑已嚴重違反政治、組織、廉潔與工作等多項紀律，並涉嫌利用職權與影響力實施受賄犯罪。經綜合考量相關事證，決定對其作出開除黨籍處分，並依法追繳不法所得、取消其退休相關待遇。

原文出處：快新聞／中共前國安高層被「開除黨籍」 涉政商勾結、干預司法下場曝

