中共剛宣布軍演 海巡署就發現4艘海警船靠近

海巡署偵獲海警船，並採取相應行動。資料照。海巡署提供



中國人民解放軍東部戰區於今（12/29）日清晨發布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署第一時間就在北部、東部海域發現4艘中國海警船，並立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，這次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響很大，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

