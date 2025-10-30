中共加強文攻武嚇 CNN：美擬悄悄打造台灣成具備威懾力「豪豬」

美國對台軍售示意圖。路透社



中共近期加強對台「文攻武嚇」，兩岸關係持續緊張之際，美國媒體今日（10/30）透露，川普政府擬對台戰略性投資「非對稱作戰」裝備，打造台灣成為具備威懾能力的「豪豬」，但同時不至於「向北京比中指」惹毛中國。

中共總書記習近平等高層官員近日擬定即將實施的「十五五規劃」，分析人士預期，北京將優先推動與台灣的經濟融合，作為「和平統一」進程的一環。而在官方確定10月25日為「台灣光復紀念日」後，中國官媒也發表一系列文章，列舉和平統一後將向台灣民眾提供的諸多「利好」。

然而，中國國台辦29日表示，在爭取和平統一的前景同時，絕不承諾放棄使用武力，展現「軟硬兩手」策略。美國官員此前亦曾指出，習近平已下令共軍必須在2027年前具備入侵台灣的能力。

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士透露，川普政府計畫採取一項旨在將台灣打造成「豪豬」的策略，其做法是對專為「非對稱作戰」設計的小型精準武器進行戰略性投資，使台灣具備威懾中國侵略的能力，或令入侵代價高昂到得不償失。

知情人士解釋說，美方希望在「不向北京比中指」（without giving Beijing the middle finger）的前提下達成目標，並強調川普政府今年稍早拒絕批准透過「總統撥款權」（PDA）將美國庫存武器移交台灣，並不意味著完全放棄對台支持。

一位美國政府高層官員表示，川普政府已要求台灣增加軍購訂單。然而，CNN指出，台灣仍在等待價值超過200億美元的美國軍用裝備到來，而美國的生產時程延誤，部分源於俄烏戰爭的影響。

與此同時，五角大廈遲未推出「國防戰略報告」，以及川普政府內部對於軍力部署的優先順序產生分歧，外界對美軍將實際投入於台灣的軍事重心和資源產生質疑。知情人士透露，近幾個月來，五角大廈一直試圖透過政策備忘錄來做出決定，卻屢遭川普直接否決。

川普最近幾週公開聲稱，美國是當今世界軍事實力最强的國家，沒有人會去挑戰這一點，「我完全不認為習主席會這樣做（指侵犯台灣）」。CNN指出，這讓台灣方面擔心，川普堅信習近平不會在他的任內入侵台灣，而這可能會阻礙美國在未來幾年有效提升台灣的軍事能力。

