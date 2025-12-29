中共加碼軍演恫台日 國軍秀戰力捍台海5／外媒分析共軍「圍台軍演」 警告美日勿介入台海

中國解放軍宣布今、明兩天，在台灣周邊海域進行軍演，這項突如其來的圍台行動，驚動了全球各國！綜合外媒報導分析，中國軍演不只針對台灣，也是在警告日本和美國，不要介入台海。

拍下各式新銳武器大秀軍事肌肉，中國解放軍東部戰區宣布，29號開始在台灣周邊海域展開軍演，隔天還將進行實彈射擊，不只嚴重威脅我國安全也驚動了日本。朝日電視台主播：「解放軍新發布在台灣東邊海空域實施的軍演影像，解放軍今早公布實施了圍台軍演。」外派到中國北京、上海的日本記者，得知圍台軍演後，都第一時間連線報導。

廣告 廣告

旅居台灣的日本政治學者小笠原欣幸則在臉書發文指出，中國在日本首相高市早苗發表台灣有事言論後進行軍演，是在警告日台合作關係，這和揮刀舉槍威脅別人一樣中國應該停止軍演。

小笠原欣幸：「中國在高市台灣發言後進行軍演，帶有對日本、台灣合作的警告，圍台軍演等於自行宣告，中國是對台海、東亞和平穩定的大威脅，這和在公共場合揮刀舉槍威嚇別人一樣，在各國都被禁止，中國應該停止軍演。」

前日本防衛副大臣中山泰秀也發文說，中國軍演伴隨明確的政治性、心理性訊息，目的是要讓日本國內不安、動搖，分裂日本輿論，擾亂政治判斷，應該解讀為情報戰、認知戰的一環。

前日本防衛副大臣中山泰秀：「解放軍並非單純軍演，而是伴隨明確政治性、心理性訊息的行動，讓日本國內產生不安、動搖，日本發聲是否會變危險，讓事態惡化，並分裂日本輿論，擾亂政治判斷，應該解讀為情報戰、認知戰的一環。」

NNN日本新聞網上海特派員渡邊容代：「中國強烈反對高市首相所謂關於台灣有事的發言，與美國對台灣的武器銷售，被視為也有目的，要施壓台灣賴清德政權和日美兩國。」不只台灣、日本，解放軍這次軍演也針對美國，國際各大媒體紛紛報導。

路透社指出這是中國首次公開聲明，軍演目的是威懾外部軍事干預。美聯社則分析，共軍軍演正值中國和美日關係緊張之際，尤其是針對美國111億美元的對台軍售案。BBC報導圍台軍演也涉及對日本的警告。

外媒報導共軍圍台軍演，路透社中國首曝軍演目的威懾外部軍事干預，美聯社軍演正值中國與美、日關係緊張之際，美國國會擬批准111億美元對台軍售案，BBC圍台軍演也涉及對日本的警告，台灣今年強化國防，進一步激怒北京當局。

中國加強軍事擴張威脅台灣甚至全球民主國家，與和平理念背道而馳。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

中共加碼軍演恫台日 國軍秀戰力捍台海2／戰車上街！ 因應中共軍演 我軍各地立即戰備演訓

中共加碼軍演恫台日 國軍秀戰力捍台海3／快閃上海中國立刻軍演！ 蔣萬安嚴厲譴責：為政者應克制

中共加碼軍演恫台日 國軍秀戰力捍台海7／中共宣布對台軍演 電台籲漁民遠離重疊海域