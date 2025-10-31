中共助電詐集團證據曝光! 「這大官」曾會陳志 還頒獎表揚太子集團

近期有中國網友指控，中國駐柬埔寨大使汪文斌曾與柬埔寨「太子集團」創辦人陳志合照，質疑汪文斌為了自己的利益，將中國民眾出賣給詐騙集團。然而，有網友查證後，發現與汪文斌合照的人，是柬埔寨旅遊部部長宋速肯。 圖：翻攝自 @GFWfrog X 帳號

[Newtalk新聞] 美國、英國政府日前聯手打擊柬埔寨「太子集團」，指控該集團涉及電信詐騙等相關業務並起訴集團創辦人陳志，再一次提高了國際社會對東南亞地區電詐問題的關注程度。就在此時，有網友發現，中國駐柬埔寨大使汪文斌過去曾與陳志合照，質疑中國政府可能暗中協助「太子集團」執行詐騙業務。另一方面，中國民眾在涉及詐騙問題時可能遭受的待遇，也成為許多網友的關注焦點。

X 推主「海外爆料」、「牆國蛙蛤蛤」發布推文指出，近期許多中國網友透過抖音傳播汪文斌與陳志的合照，指控汪文斌可能與實施大規模電信詐騙的「太子集團」有關，甚至以「汪八蛋」、「繼汪精衛後的又一個漢奸」等詞彙形容汪文斌，痛斥汪文斌為了個人利益，將廣大中國民眾出賣給柬埔寨的詐騙集團。

太子集團創辦人陳志。 圖：翻攝自@dingliudao

雖然有網友澄清稱，與汪文斌合照的並非陳志，而是柬埔寨旅遊部部長宋速肯 ( Sok Soken )，但仍有公開紀錄顯示，汪文斌曾同時與包含太子集團在內的多位商界領袖會面。「海外爆料」也補充表示，與先前的緬北電詐集團相同，中國政府曾公開表揚過太子集團，甚至就連北京紅十字會都曾前往柬埔寨進行視察或訪問，「中國政府與太子集團的關聯，早就已經不打自招了」。

除了「太子集團」外，柬埔寨仍有許多電詐集團持續誘騙、綁架中國民眾，並強迫其進行詐騙。推主「真相傳媒」發布推文指出，日前有柬埔寨西港詐騙園區的人員以「到金邊裝修酒店工地」為由，將 8 名四川省木工騙至柬埔寨，並在木工們落地後立刻將其轉送至西港詐騙園區，逼迫其實施詐騙行為。

有網友發現，太子集團「大中華區」辦公室就在北京的最精華地區，質疑中國當局可能早已將太子集團吸收成「國企」。 圖：翻攝自 @fang_danie121 X 帳號

令人感到意外的是，這 8 名木工工人中，有 3 人不會打字，被詐騙園區人員痛打一頓之後遭到「退貨」，剩下 5 人中目前僅有 1 人獲救，剩餘 4 人仍被關押在詐騙園區內。

另外，X 推主「聖光之輝」也稱，由於先前曾有韓國公民被綁架到緬甸實施電信詐騙，在脫逃後試圖尋求南韓駐緬甸大使館協助，但卻遭到拒絕。隨著輿論持續延燒，南韓駐緬甸大使也引咎辭職，並可能遭到南韓司法單位究責。「聖光之輝」也諷刺的表示，類似的事件幾乎每天都在中國駐他國大使館中發生，但幾乎不會有中國大使被當局究責，「那些天天罵韓國人『棒子』的基本盤們，是不是該為自己的同胞爭取權益呢」。

