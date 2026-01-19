中共即將垮台？出生數僅「這數字」習近平恐怕玩完

國際中心／綜合報導



中國的人口數雖然已被印度超車，還是出了名的多，位居全球第二，但即便如此，仍深陷前所未見的人口墜崖，受長期經濟疲軟影響，不僅導致結不起婚的人數直線上升，也導致生育率下降、人口老化。就有外媒指出，中國去（2025）年出生人口僅792萬人，但死亡人數卻高達1131萬，算下來總人口減少了339萬人，人口數已是連續第4年出現負數成長，也是中共政府自1949年建政以來，首次面臨「後繼無人」的危機。

中國出生率跌至史上新低！連年下降趨勢難逆轉

根據《CNN》報導，中國國家統計局今（19）日發布人口數據，2025年中國人口出生率降至千分之5.63，低於2023年千分之6.39，創下史上低點，這也樣的數字也表明，2024年出生率的小幅回升，可能只是個例外，並非自2016年以來持續下降趨勢的逆轉。

中國出生率跌至史上新低。（圖／美聯社提供）





死亡數高達1131萬！總人口連4年呈現負成長

除了出生率以外，死亡率也相當驚人，數據顯示，去年中國新生兒數量為792萬，但死亡人數高達1131萬，導致總人口減少了339萬。雖然目前中國人口總數，仍是世界第二大人口國，僅次於印度，但人口數已是連續第4年出現負數成長。

中國總人口連4年呈現負成長。（圖／美聯社提供）





銀髮海嘯重創勞動力！本世紀末「一半中國人超過60歲」

從這項數據中，也可以觀察到中國勞動力出現萎縮趨勢，但領取退休金的退休人口卻在不斷增長，2025年中國60歲以上人口達3.23億，共佔總人口的23％，比2024年增加1個百分點，可見中國人口結構已面臨嚴峻挑戰。據聯合國預測，到2100年時，中國有一半以上的人口可能超過60歲，不僅對中國的經濟有巨大影響，且對美國抗衡的軍事強國雄心都產生變化。

催生補貼救不了生育！中國年輕人憂高成本不想生

事實上，中國地方政府為了提高生育率，早已採取多項措施，像自去年開始，向有三歲以下兒童的家庭發放年度現金獎勵，修改了簡化婚姻登記的規則，並啟動了免費公立學前教育計畫；另外，還包括減稅、購屋和租房補貼、現金補貼以及延長產假等。

中共政府恐怕面臨「後繼無人」的危機。（圖／美聯社提供）





分析師預計，中國未來一年將推出更多政策或激勵措施來鼓勵生育和結婚，但外界認為，遏制生育率下降的趨勢將是不可能的，尤其是在年輕人難以找到工作、面臨高昂的育兒成本的情況下；另外，也有部分女性表示，育兒負擔的不均衡，使她們不願組建或擴大家庭。從上述種種跡象來看，都可能讓中共政府面臨「後繼無人」的危機。

