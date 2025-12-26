中共又來亂！國防部再偵獲8機艦、2空飄氣球擾台

即時中心／張英傑報導

國防部今（26）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（25）日上午6時至今日上午6時，共偵獲2架次軍機出海擾台，但未逾越海峽中線進入我空域，另有中國軍艦6艘持續在台海周邊活動；此外，在昨日晚間更偵獲空飄氣球2枚，逾越海峽中線。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機2架次出海擾台，但未逾越海峽中線進入我空域。

同時，在昨日晚間9時20分偵獲空飄氣球2枚逾越海峽中線。一顆位於台中西南方135浬，高度約5萬呎，並於26日凌晨0時45分消失；另一顆位於台中西南方156浬，高度約4萬8千呎，並於26日凌晨0時50分消失。

國防部偵獲中國空飄氣球。（圖／國防部提供）

另國軍還偵獲中國軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）









