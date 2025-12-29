即時中心／顏一軒、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域。對此，行政院長卓榮泰下午回應，「中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有演習，如此窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿，中國當局都應該保證其安全，不受任何危險與威脅，否則中國必將成為國際公敵」，而任何附和其九二共識或一國兩制的行為，都將自取其辱。





今日下午2時，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往台灣當代文化實驗場聯合餐廳展演空間，出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，並於會前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／中共又搞圍台軍演恫嚇 卓揆怒批：附和九二共識將自取其辱

卓榮泰接受媒體聯訪。（圖／民視新聞）

記者提問，請教中共軍演的因應作為、115年度中央政府總預算尚未審議的影響？對此，卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有演習，如此的窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

卓榮泰說，凡在中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國都應保證其安全，不受任何危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰不諱言，中國刻意挑在藍委集體出訪後，以及台北、上海雙城論壇舉行之際，刻意進行如此惡意的演習，正足以證明兩件事情，第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我國，造成社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。

卓揆強調，這樣的行為在他們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

他喊話，希望國人真正體會到唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把總預算、國防特別預算案嚴審通過，國家才有實力，社會才會團結。







