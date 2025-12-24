中共又發懸賞通告 陸委會：對我無管轄權

針對已被我司法機關完成判決的多哥籍貨船「宏泰58」毀損台澎第三海纜纜線案，中國公安部門今天(24日)公布其偵查內容並對2位台灣民眾發布懸賞通告。陸委會對此回應表示，中共在沒有具體事證的情形下公布姓名公開懸賞，不是文明做法，只是又一次跨境鎮壓與政治操作。

陸委會指出，中共對我方沒有管轄權，中共公安部門若有具體事證，可以提供我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。

陸委會表示，此案是「宏泰58」貨船陸籍船長故意毀壞我方海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，已經我國司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。