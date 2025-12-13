中共又一高官落馬？連續缺席2場重要會議 政治局委員馬興瑞下落不明

中共中央政治局委員馬興瑞傳聞落馬。翻攝維基百科



中共中央政治局委員馬興瑞自上月底以來已連續缺席兩場重要高層會議，引發外界揣測他可能「落馬」，正接受貪腐調查。

日經亞洲引述香港《明報》12日報導，中國官媒央視11日播報的中央經濟工作會議新聞畫面中，並未見到馬興瑞的身影。

報導指出，除馬興瑞外，其餘22名政治局委員均有出席。

此外，馬興瑞也缺席了上月28日舉行的政治局集體學習。

中央經濟工作會議每年召開一次，為來年制定基本經濟政策，中國國家主席、中共總書記習近平依例在會中發表談話。

此前中國官媒新華社今年7月曾報導，北京當局已免去馬興瑞的新疆維吾爾自治區黨委書記職務。儘管官方公告稱他將調往其他職位，但五個月過去後，外界仍未看到他獲得新職務任命。

66歲的馬興瑞事業生涯起步於航太工程師，曾在中國航天科技集團公司任職，參與並領導中國載人航太和新一代運載火箭等任務，並升任董事長。

之後馬興瑞歷任廣東省委副書記及深圳市委書記，2017年當選廣東省省長。廣東是中國經濟成長最快的地區之一。

馬興瑞於2021年出任新疆黨委書記，2022年成為中共中央政治局委員。

習近平政府對貪腐採取強硬立場，持續整肅黨內官員。今年3月，美國官員證實中共中央軍委）副主席何衛東落馬，今年10月四中全會登場前夕，何衛東、中央軍委苗華等9名解放軍官員遭開除黨籍及軍籍。

在何衛東之前，上一次政治局委員因貪腐遭到整肅，是2017年被免職的重慶市委書記孫政才。

反貪行動也延伸至國防產業，北京當局嚴厲審視黨內官員與軍方在武器合約上的勾結問題，地方政府官員同樣成為整肅對象。

今年2月，中共也將中國航空工業集團公司前董事長譚瑞松開除黨籍。

北京當局上月宣布，正在調查新疆常務副主席陳偉俊，指其涉嫌違反監管與法律規定。

