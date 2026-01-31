中共又一高官落馬！ 開會半小時前「部長消失」、整肅擴大中？

中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜。翻攝中國應急管理部官網



據中國媒體今天（1/31）報導，中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜，因涉及違法接受調查，成為近期整肅行動中，最新落馬的官員。有中國記者透露，「部長」原訂要參加會議，卻在半小時前，人突然消失。

據中國官媒《央視》報導，中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據《香港01》報導，1月27日王祥喜才主持一場民主生活會，但就在1月29日，中國召開的中央企業安全生產工作視頻會議中，王祥喜缺席，據傳被帶走調查。

廣告 廣告

中國國有資產監督管理委員會官網1月30日發文指出，中國國務院國資委、應急管理部在星期四聯合召開中央企業安全生產工作視頻會議，國資委中共黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明等人，出席會議並發表談話。

過去兩年的央企安全生產工作視頻會議，王祥喜均有出席，凸顯這次缺席的異常。

中國知名調查記者李微敖更在微博發文稱「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更…」指的疑似就是王祥喜。

根據中國媒體的公開資料，王祥喜1962年8月出生，今年63歲，漢族，湖北仙桃人，大學畢業後進攻工程碩士，曾擔任高級工程師，1987年4月加入中國共產黨。

王祥喜1979年開始在湖北工作，長期任職於煤炭、礦業等產業，2000年轉任政職，歷任湖北省荊州市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記。

2019年，王祥喜調任國家能源集團董事長、黨組書記，後於2022年任應急管理部黨委書記、部長，現為中共二十屆中央委員，應急管理部黨委書記、部長，國家消防救援局第一政治委員等。

中國國防部1月24日宣布，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，遭立案調查，王祥喜成為最新一名落馬的官員。

更多太報報導

傳美國可能週末攻擊 伊朗總統：川普、納坦雅胡和歐洲領導人煽動暴亂

恭喜你沒升官！南韓上班族「逃避升遷」 開10個主管缺僅2人應徵…

【太想聊日本】天堂變地獄！9萬在日朝鮮人回歸「北韓使詐、日本推坑」法院翻案