中共反腐燒向新疆？前書記缺席政治局學習 常務副主席「落馬」被查

2025年2月18日，時任中國新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞（右），赴准東經濟技術開發區視察。翻攝自百度



香港媒體發現，前新疆黨委書記、中央政治局委員馬興瑞，罕見缺席集體學習，引起關注。中共中央紀委今日（11/30）亦通報，新疆常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中共政治局28日就加強網路生態治理進行第23次集體學習，但《星島日報》30日根據中國官媒央視新聞聯播畫面指出，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的馬興瑞缺席集體學習，引起關注。

按照政治局委員姓氏筆畫順序，馬興瑞原本排在政治局委員的首位，但央視昨晚播出畫面顯示，鏡頭首先拍攝的是中國外長王毅，馬興瑞並沒有出席會議。

現年66歲的馬興瑞，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱。2013年底，馬興瑞調任廣東省委副書記，後來兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底擔任新疆書記，中共「二十大」晉升為政治局委員。

中共今年7月宣布，中央統戰部前常務副部長陳小江接替馬興瑞，擔任新疆書記，馬興瑞則「另有任用」，並未公布新職。外界解讀，新疆戰略地位重要，一直由中央政治局委員兼任「一把手」，預料陳小江將在中共「二十一大」晉升為政治局委員。

2024年3月7日，參加中國十四屆全國人大二次會議的新疆代表團在北京人民大會堂舉行全體會議，自治區政府常務副主席陳偉俊回答提問。翻攝自百度

無獨有偶，中共中央紀委、國家監委網站30日通報，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委、國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年59歲的陳偉俊曾長期任職浙江，歷任湖州市市長、湖州市委書記等職，2018年1月任浙江省副省長，2018年5月兼任溫州市委書記，2019年7月任浙江省委常委、溫州市委書記。

2021年，陳偉俊調任新疆維吾爾自治區黨委常委、政府常務副主席、黨組副書記，至此次被查。他最後一次參加公開活動是在11月20日。

