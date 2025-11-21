中共取消赴日！中國人見「退票逾50萬張」忍不住照飛

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事」說法後，立刻引發中共強烈反彈，陸續祭出對日多項反制措施，包括發布赴日旅遊警示、禁止日本水產進口等。然而，反制效果似乎有限，儘管從15日起，中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，但反而讓不少中國人趁著這波機票降價、遊客人潮銳減的機會照常飛往日本。有網友分享，在日本大阪街頭儘管遊客數量不少，但整體氛圍平穩，與官方緊張的定調形成強烈反差。

中共要求國人取消前往日本旅遊警示，有網友陸續分享當地現況。（圖／翻攝自小紅書）中國和日本的關係緊張，中共要求國人取消前往日本旅遊警示，航空業第一時間出現大量的退票潮，根據多家外媒及分析報告，自15日起中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，估計損失高達數十億人民幣，其中有7成是來回機票，上海飛東京、大阪的航線退票比例最高，被視為是旅遊「重災區」。儘管如此，仍有中國遊客趁這波退票潮反其道而行飛日本旅遊，一名旅客在小紅書貼文指出「11.17人已在日本安全出關。明顯感覺飛機上很多空位，人員減少，出關很絲滑（意謂流暢）、沒什麼刁難你的問題。接機服務很方便～關西機場直達酒店」，也有人分享旅遊區人潮不受這波制裁影響「人還是一如既往的多」。

中國網友分享當地旅遊狀況，認為人潮似乎沒受太大影響。（圖／翻攝自小紅書）

從原PO分享當地的照片可以看出，東京、大阪觀光區依舊有觀光人潮，但沒有到擠爆的程度，街頭氛圍看起來與以往並無明顯差異，貼文曝光後，不少中國網友紛紛留言表示「等到時候就哭著找大使館說我是中國人」、「越是說要制裁日本，你還想著去給人家送錢，厲害啊！」、「越說不讓去越有人衝。」、「到時候打仗了，給你扣那裡就好了」。不過也有網友質疑這篇貼文是在帶風向，「刷到好多類似的貼文，影片照片都很統一，日本輿論戰？」。

