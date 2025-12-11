中共召開中央經濟工作會議 喊話經濟問題可以解決

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中共中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行。會議表示，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多，但這些問題「經過努力是可以解決的」。

會議並提出明年經濟工作8項重點任務，首要是「堅持內需主導，建設強大國內市場」，其中提到要「深入實施提振消費專項行動」，制定實施城鄉居民增收計畫，「推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模」；優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力以及「高質量推進城市更新」。

廣告 廣告

據新華社報導，中共總書記習近平出席中央經濟工作會議並發表講話。他在講話中「總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作」。

會議表示，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內「供強需弱」矛盾突出，重點領域風險隱患較多。「這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的」，「我國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變」。

會議表示，做好明年經濟工作，要堅持「穩中求進」工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

會議指出，明年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，「加大逆週期和跨週期調節力度」，提升宏觀經濟治理效能。要「繼續實施更加積極的財政政策」。保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。

會議表示，重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子。要「繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。

會議又稱，要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。要增強宏觀政策取向一致性和有效性。將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估。健全預期管理機制，提振社會信心。

會議確定明年經濟工作要做好8項重點，包含堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高品質發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議又表示，要加強黨對經濟工作全面領導，並要堅決防範遏制重特大事故發生。

據報導，中共中央政治局其他6名常委、中央政治局委員、中央書記處書記、中央軍委副主席、全國人大常委會有關領導、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協有關領導以及中央軍委委員等出席會議。

中共中央政治局8日召開會議，分析明年經濟工作。根據慣例，另一總結當年工作、部署來年經濟發展的中央經濟工作會議接著舉行，論述經濟工作的篇幅也更長。（編輯：楊昇儒）1141211