中共召開「2026對台工作會議」 王滬寧要求「牢牢把握兩岸主動權」

中共中央政治局常委，大陸全國政協主席王滬寧，在中共2026對台工作會議中講話，重提一中原則、九二共識、兩岸一家親與反台獨等中共對台工作老調。

新華社報導，中共2026年對台工作會議，昨日與今（10）日兩天，在北京舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧在會中談話，他要求要「堅定支持島內愛國統一力量」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，並且要牢牢把握兩岸的「主動主控權」。（葉柏毅報導）

報導說，王滬寧宣稱，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實習近平「關於對台工作的重要論述，和新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以高度責任感和使命感，做好對台工作，堅定不移推動兩岸關係和平發展、與推進祖國統一大業。

廣告 廣告

王滬寧同時表示，要秉持「兩岸一家親」理念，堅持「一中原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，反對外部勢力干涉台海問題，維護台海和平穩定。

報導稱，這項會議是由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持，中央黨政軍群有關部門和各地有關負責官員都出席參與。

王滬寧在2月4日，曾經會見率團到訪北京的國民黨副主席蕭旭岑一行，此行普遍被認為是為國民黨主席鄭麗文與習近平的會晤鋪路。