中共召開2026年對台工作會議 王滬寧：堅定支持島內愛國統一力量



中國政府9至10日在北京召開2026年對台工作會議，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在會議上表示，以高度責任感和使命感做好對台工作，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，促進兩岸同胞心靈契合。

重申一中打擊台獨 堅定支持惠台政策

新華社報導，有中共對台工作二把手、灰衣主教之稱的王滬寧出席講話，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧強調，要堅持一個中國原則和九二共識堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。要秉持兩岸一家親理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

這次會議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。中央黨政軍群有關部門和各地有關人員也有出席。

