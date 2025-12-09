中共召開2026年經濟工作會議 高盛認為目標「有點令人失望」

投資銀行高盛指出，中共中央政治局8日召開的經濟工作會議，有點「令人失望」。

中共中央政治局昨（8）日召開會議，討論2026年的經濟工作目標；不過投資銀行高盛認為，如果看這次會議的通稿，「有點令人失望」，因為並沒有提到如何提振國內消費，以及大陸房地產問題。（葉柏毅報導）

高盛指出，中共中央政治局對今年以及「十四五」規劃期間的經濟增長，抱持樂觀態度，同時也強調要繼續把政策重點放在科技、安全和民生等領域。儘管決策層希望能維持經濟寬鬆，但似乎不太傾向於採取廣泛的刺激措施。

高盛指，鑒於大陸經濟仍然面臨諸多挑戰，特別是在房地產與勞動力市場方面更是如此，決策層可能需要在明年某個時候，再次加強寬鬆政策，並且加大促進經濟增長的政策力度。高盛並預計，中國大陸將維持2026年經濟成長率「5%」的目標不變。

高盛也認為，中共在制定國內政策時，也要對外界不斷變化的貿易和地緣政治環境，提升彈性，中共中央政治局在通稿中承諾「要更好地統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」就是證明。