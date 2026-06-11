中共台海執法行動 沈有忠：挑釁破壞現狀，無權代表台灣
針對中國交通運輸部近日在台灣周邊海域展開「海上交通專項執法行動」，陸委會副主委沈有忠今天(11日)表示，這種挑釁行為破壞台海現狀、公然挑戰國際秩序，是破壞區域穩定的麻煩製造者。他並強調，我國主權和漁權不會因日本跟菲律賓的談判結果受到影響，日、菲兩國都已在第一時間清楚說明，所以中共沒有權力宣稱代表台灣執法。
中國交通運輸部日前片面宣告並隨即在台灣周邊海域展開「海上交通專項執法行動」，指稱這是針對日本和菲律賓單方面啟動海域劃界談判所採取的必要行動；陸委會副主委沈有忠今天出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會時，就陸委會角度對此發表看法。
沈有忠指出，中共藉由台日菲在經濟海域的談判事項，擴大在相關海域的灰帶衝突跟海上襲擾，是企圖要改變現狀、破壞區域穩定的作為，這不只是違反國際法，也引發國際反感，而中共派來挑釁的船隻都遭到我國海巡署併航監控、強勢驅離。
沈有忠強調，中共近期派遣公務船入侵我國經濟水域，甚至騷擾其他國家船隻，這種野蠻的作為是公然挑戰我國國內法，也不遵守國際法及聯合國海洋法公約相關規範，且再次坐實中共才是區域穩定的麻煩製造者。
沈有忠表示，陸委會不只嚴厲譴責這種行為，同時也要呼籲中共立即停止破壞現狀，並共同跟中華民國政府負起「維持現狀和平穩定」這項責任。
此外，沈有忠再次強調，我國東部海域及大陸礁層的海域劃界談判，跟中華人民共和國沒有任何關係，這是中華民國、日本和菲律賓三方之間的議題，中共也應該要認知到日本和菲律賓近期建立的全面戰略夥伴關係，就是為了因應中共武力擴張的威脅。中共不僅未能表現善意跟鄰國和平相處，反而假借一中敘事，在台灣周邊海域擴大灰帶衝突，不只威脅台灣，也威脅到日本、菲律賓等其他國家，這種蠻橫無禮、不負責任、破壞和平穩定的行為是一種對鄰近國家的霸凌行為。
針對近期海域相關議題，沈有忠表示，中華民國政府依據國際法、海洋法享有的主權權利不容質疑，台灣會繼續和日本、菲律賓諮商溝通，他並指出，我國主權和漁權不會受到日菲談判的影響，日本外務省及菲律賓外交部在第一時間都已說明過「不會對第三國產生影響」，中共沒有權力宣稱代表台灣，中共的挑釁行為才是公然挑戰國際秩序、破壞台海現狀及區域穩定的麻煩製造者。
沈有忠表示，維持台灣海峽和平穩定的現狀，是當前中華民國政府處理兩岸問題的基本原則，這不僅是台灣的主流民意，也是全球民主國家共同的利益和目標。陸委會呼籲，中共不要漠視台灣的主流民意，更不要挑戰全球民主國家的共同利益，中共應正視中華民國存在的客觀事實，與我民選政府溝通對話，放棄以武力脅迫的方式不負責任地破壞現狀。
沈有忠並表示，台灣沒有獨立的選項，也沒有獨立的問題，只有面對被威權統一和脅迫的壓力。在中共的施壓下，台灣不應該去迎合中共的一中敘事、用妥協的方式來包裝和平，這不是穩定的和平，也不是可靠的和平，只有用實力捍衛主權，並且基於主權來確保和平，這樣的和平才可靠且永續，因此他呼籲國人必須不分黨派團結一致，和政府共同捍衛國家主權，並且守護得來不易的自由民主生活方式。
針對國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出美國國安會官員取消會晤鄭麗文，沈有忠會後受訪時表示，這次訪問行程若有任何改變，可能是出自國民黨內部考量，也有可能出自美方的考量，這件事他不便多做評論，而陸委會的立場是，在鄭麗文出發訪美前就一直希望她一切順利並傳達台灣主流民意。
關於國民黨主席鄭麗文訪美期間，遭中國青年嗆聲，沈有忠表示，陸委會已觀察到此現象，可見鄭麗文訪美受到各方高度關注，這趟訪美之旅在某種程度上對國民黨整體形象及兩岸議題定位確實具有代表性，如果發表過多爭議性言論，可能引發不只中共或美國的關注，可能也會對國民黨內部帶來一些疑慮，因此他建議國民黨在兩岸議題上應面對台灣主流民意，內部也應趕快凝聚出一個共識。(編輯 : 廖奕婷)
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